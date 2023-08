Italie : l’invasion des crabes bleus menace les " pâtes aux vongole "

L’inquiétude est perceptible dans cette coopérative qui commercialise les coquillages de la lagune. Avec trente mille tonnes de palourdes par an, l’Italie est le premier producteur en Europe mais l’invasion des crabes bleus a provoqué une crise sans précédent dans le secteur. " Bientôt nous mangerons des spaghettis aux crabes, les pâtes aux " vongole " se feront rares " affirme Alessandro Faccioli le responsable de la pêche du syndicat agricole Coldiretti, " le gouverneur de Vénétie a bien fait de déclarer l’état d’urgence."

Le gouvernement italien a débloqué près de trois millions d’euros pour inciter les pêcheurs à éradiquer cette espace envahissante. " Il faudra des années pour compenser les dégâts car il n’y a plus aucune semence de palourdes dans la lagune, elles ont été dévorées en premier par ces crustacés car elles sont plus petites et tendres. Et même si on réussit à éliminer le crabe, il faudra semer à nouveau et attendre le développement des palourdes, donc il faudra au moins 4 ou 5 ans." Un coup d’œil dans l’eau suffit en effet pour se rendre compte que les crabes bleus sont devenus les maîtres de la lagune, au grand désespoir des pêcheurs et des amateurs de " spaghettis aux vongole " !