Italie : l'Etna provoque à nouveau la fermeture de l'aéroport de Catane

Un nuage de fumée et de cendres produit par le volcan Etna a contraint l'aéroport de Catane, le plus important de Sicile avec celui de Palerme, à interrompre son trafic lundi en début d'après-midi.

"En raison de l'activité de l'Etna, l'espace aérien de l'aéroport de Catane est en ce moment fermé au trafic", a annoncé l'aéroport Vincenzo Bellini de Catane sur sa page Facebook. "Aucun vol ne pourra atterrir ou décoller".

Le volcan, dont la majestueuse silhouette domine l'est de la Sicile et notamment la ville portuaire de Catane, a formé une coulée de lave et un panache de fumée et de cendres s'étendant sur plus de dix km, selon la Protection civile de Sicile.

Des cendres sont tombées sur les routes, balcons et toits de plusieurs centres urbains la région, notamment à Milo et Acireale, a-t-elle précisé.

L'Etna, d'une superficie de 1.250 km2 et qui culmine à 3.357 mètres, est le plus haut volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes depuis environ 500.000 ans.