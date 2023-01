Italie : l'AC Milan laminé par la Lazio et lâché par Naples

L'AC Milan ne répond plus en ce début 2023, laminé mardi par la Lazio Rome (4-0) au Stadio olimpico et repoussé à mi-championnat à douze points du leader Naples, lancé à un train d'enfer vers son premier scudetto depuis plus de 30 ans.

Tous les rivaux du Napoli pour le titre ont coulé lors cette journée de clôture de la phase aller: la Juventus a perdu quinze points sur tapis vert et n'en a repris qu'un sur le terrain dimanche, l'Inter Milan s'est inclinée lundi et l'AC l'a imité dans les grandes largeurs.

S'ils restent deuxièmes, les Rossoneri ont encore été méconnaissables et apathiques pendant quasiment 90 minutes, dans la foulée de leur déroute en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (3-0) et d'un début d'année à l'envers.

L'intenable Mattia Zaccagni a rapidement offert le premier but à Sergej Milinkovic-Savic (4e) avant de doubler la mise en opportuniste (38e). Luis Alberto sur penalty (67e) et Felipe Anderson (75e) ont ensuite de nouveau puni en seconde période une défense milanaise totalement perdue.

Trois Belges sont montés au jeu juste avant l'heure de jeu : Charles De Ketelaere, Divock Origi et Alexis Saelemaekers qui n'ont pas réussi à avoir un réel impact sur le match.