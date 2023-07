Italie : important coup de filet contre la mafia des Pouilles

Les carabiniers italiens ont annoncé un important coup de filet avec 82 mandats d’arrêt contre des membres de la "Società foggiana", le principal groupe mafieux de la ville de Foggia, dans les Pouilles, dans le sud du pays.

Toutes ces personnes sont soupçonnées d’association de malfaiteurs à des fins de trafic de drogue et "d’autres délits" non précisés. L’enquête concernant ce groupe mafieux a débuté après le meurtre en octobre 2016 d’un important membre de cette organisation criminelle et l’opération de ce jour a impliqué quelque 500 membres des forces de l’ordre.

Au fil des écoutes, les carabiniers ont réussi à établir le fonctionnement du clan qui vendait sur le marché de Foggia environ 10 kg de cocaïne par mois, achetée à un prix inférieur à 40 euros par gramme et revendue à un prix situé entre 55 et 60 euros le gramme, avec "un profit mensuel d’au moins 200.000 euros", selon la même source.