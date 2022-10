Italie : Giorgia Meloni, première femme chef de gouvernement, a pris ses fonctions

Une page se tourne en Italie dimanche avec la prise de fonctions de Giorgia Meloni, avec laquelle l'UE s'est dite prête à "coopérer", au lendemain de la prestation de serment du gouvernement le plus à droite du pays depuis 1946.

À son arrivée sur le tapis rouge installé pour l'occasion, Mme Meloni, vêtue d'un tailleur pantalon noir et chemisier blanc, a passé en revue la garde d'honneur au son de la fanfare. Visiblement émue, elle a été accueillie en haut des escaliers par M. Draghi, qui lui a souhaité "bienvenue" et l'a ensuite reçue pour un tête-à-tête de plus d'une heure.

Cette étape essentiellement protocolaire a été marquée par la remise symbolique par Mario Draghi à sa successeure de la clochette d'argent utilisée par le président du Conseil pour réguler les débats en conseil des ministres. Sous les objectifs des caméras, elle a agité la clochette, avec M. Draghi à ses côtés.

Âgée de 45 ans, Mme Meloni, sera à la tête du gouvernement le plus à droite du pays depuis la naissance de la République italienne en 1946.

Mario Draghi, ex-chef de la Banque centrale européenne (BCE) très apprécié sur la scène internationale et notamment à Bruxelles, était à la tête de l'exécutif depuis février 2021. À la fin de la cérémonie, il a quitté le palais Chigi en défilant lui aussi devant la garde d'honneur au son de la fanfare.

Cette cérémonie devait être suivie du premier conseil des ministres, consacré essentiellement à une prise de contact entre les nouveaux ministres et à des tâches de caractère administratif.

C'est alors que commenceront les choses sérieuses pour la Première ministre, confrontée à de nombreux défis, essentiellement économiques, à commencer par la crise énergétique, l'inflation et la dette, dont le ratio est le plus élevé de la zone euro après la Grèce.