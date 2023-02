Italie: élections en Lombardie et dans le Latium, un test pour le gouvernement de Giorgia Meloni

Treize millions d’Italiens sont appelés à voter dimanche et lundi pour renouveler les gouvernements de deux importantes régions, un scrutin au parfum de test pour le gouvernement d’extrême droite de Giorgia Meloni au pouvoir depuis plus de trois mois.

Les deux régions les plus peuplées de la péninsule, la Lombardie, autour de Milan, poumon économique du pays, et le Latium, la région de la capitale Rome, doivent élire leurs présidents et gouvernements respectifs. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 23h00 locales et rouvriront lundi de 07h00 à 15h00.