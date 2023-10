Italie : comment se déroulent les procédures d’accueil des candidats migrants en Calabre

Le gouvernement italien (notamment le ministre d’extrême droite Matteo Salvini) accuse l’Europe de ne pas aider suffisamment l’Italie ; l’Allemagne est au centre des critiques car elle finance les ONG qui sauvent les migrants en mer. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a demandé d’inscrire la migration à l’agenda du sommet informel des chefs d’État européens de cette semaine. Accueillir près de 140.000 personnes en 9 mois, ce n’est pas simple. Après le passage dans le centre de premier accueil, 60% des migrants qui ont demandé l’asile seront déplacés vers d’autres centres en Italie. Et c’est un peu l’engorgement. La nouvelle décision du gouvernement italien est de tenter de rapatrier le plus rapidement possible les migrants qui proviennent de pays considérés comme sûrs (c’est-à-dire la Tunisie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Gambie, le Nigéria, le Maroc) est une décision qui fait beaucoup discuter puisque le gouvernement a décidé de faire payer 5000 euros par migrant pour éviter la réclusion pendant 18 mois dans le centre de permanence pour l’expulsion. Donc celui qui peut payer reste libre, et pourra quitter clandestinement le territoire. Les autres restent en détention, ce que l’opposition a qualifié "d’extorsion légalisée digne des trafiquants". A noter aussi que le droit européen interdit d’enfermer des requérants d’asile.

La vérité des chiffres est que l’Italie n’est pas le premier pays en termes de demande d’asile. Avec 85.000 demandes en 2023, c’est trois fois moins que l’Allemagne par exemple, pays cible des critiques du gouvernement italien pour les financements allemands aux ONG qui sauvent les migrants en mer. Le ministre de la Défense italien a dit ironiquement que les "Allemands sont vraiment géniaux : d’un côté ils bloquent les migrants à la frontière avec la Pologne et d’un autre côté, ils les aident à venir en Italie", oubliant de souligner que plus que les aider il s’agit de les sauver de la noyade.

Peut-on vraiment parler d’urgence ? L’impression est que ce chaos organisé entre les arrivées dans les ports et les centres d’accueil qui manquent de place, est presque utile au gouvernement, qui peut parler "d’urgence" et "d’invasion de migrants". Selon Laurence Hart de l’OIM, "la migration est un phénomène. Cela devient positif si c’est bien géré, négatif si ce n’est pas géré. Aujourd’hui on se penche surtout sur l’aspect de crise et d’urgence. Mais la migration, c’est beaucoup plus que ça. C’est nécessaire dans les pays d’Europe. En Afrique les populations sont très jeunes et la natalité est élevée, par contre en Europe il y a une baisse de la natalité, donc on a besoin de migration et d’organiser ce type de migration par flux réguliers. C’est vrai que la narration sur la migration doit changer pour être plus efficace et plus impactante sur les sociétés d’accueil".

L’Italie demande à l’Europe de l’aider à bloquer les départs, ce qui est très compliqué. Quand on voit arriver ces bateaux, et le regard de ces personnes, on se rend compte que le discours médiatique doit aussi changer. Car parler seulement de chiffres, d’expulsions, de sanctions, déshumanise la question. Alors que tenter de comprendre pourquoi quelqu’un est prêt à tout abandonner pour tenter la traversée, et mieux expliquer pourquoi une grande partie de ces gens pourraient devenir un avantage pour nos pays vieillissants, et non pas une menace, pourrait changer le regard de la population italienne et même européenne sur la question.