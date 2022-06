Italie : Christel Deliège, designeuse en orfèvrerie

Diplômée en Information et Communication (Anthropologie) à l’Université de Liège en 1998, Christel Deliège a eu l’opportunité de diriger pendant 10 ans, de 2006 à 2016, le Musée International du Carnaval et du Masque à Binche. Durant cette période, elle a pu concevoir et organiser près d’une trentaine d’expositions et rencontrer de nombreux artisans en Belgique et à l’étranger et ainsi nourrir sa passion pour les bijoux traditionnels.

Elle fait la connaissance, au musée de Tervuren, d’Alessandro, qui deviendra bientôt son mari. Tous deux très pris dans leurs fonctions vivent séparés après leur union, elle en Belgique, lui en Italie. En 2016, avec la naissance de leurs enfants, Christel le rejoint et s’installe à Rome. ​​​Son expérience dans le secteur muséal et son désir d’approfondir ses connaissances en création joaillière l’amène à s’inscrire à l’Accademia delle Arti Orafe à Rome. Ce nouveau challenge lui permet de créer en argent et en bronze tout ce qu’elle avait imaginé auparavant. Un changement de vie et surtout des retrouvailles avec elle-même dans la Ville Eternelle. D’inspiration ethnique par son parcours professionnel, ses créations sont aussi contemporaines par un travail particulier des surfaces et des structures. La technique antique de la fonte à la cire perdue lui offre la possibilité de marquer la matière à chaque coup de spatule.