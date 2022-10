Italie : Berlusconi renoue avec "son ami Poutine" et fait trembler les négociations pour former un gouvernement

"J’ai renoué avec mon ami Vladimir Poutine." Cette phrase vient de Silvio Berlusconi. Le député et président du parti Forza Italia a créé un moment de sidération en Italie. Le pays est en pleine négociation pour former un gouvernement. Et le soutien de Berlusconi au président russe pourrait avoir des conséquences sur le choix du ministre des Affaires étrangères.

Giorgia Meloni, qui a les cartes en main dans ces négociations pour former un gouvernement de droite et d’extrême droite, pensait nommer un membre du parti de Berlusconi à ce poste stratégique. Mais les déclarations du président de parti pourraient changer la donne. Alors qu’a-t-il dit exactement Silvio Berlusconi ? Un enregistrement sonore sous forme de fuite a circulé dans les médias italiens. Ce n’est donc pas une véritable interview. Il explique qu’il s’est "un peu reconnecté avec le président Poutine, beaucoup même".

Et d’ajouter : "Il m’a envoyé 20 bouteilles de Vodka et une lettre très attentionnée pour mon anniversaire. J’ai répondu avec 20 bouteilles de Lambrusco et une lettre similaire. Il a dit que j’étais le premier de ses 5 véritables amis."

Silvio Berlusconi a aussi expliqué que la Russie a été poussée à la guerre par le pouvoir à Kiev. Il y avait visiblement un peu de propagande russe dans la vodka. Les réactions n’ont pas tardé. Même dans le camp de Berlusconi, les messages de soutiens à l’Ukraine et à la ligne européenne se sont multipliés. Silvio Berlusconi est donc plutôt isolé sur ce terrain-là.

Comme à son habitude, le président de Forza Italia aime les excès. Est-ce que ça traduit un changement possible de l’Italie dans le dossier ukrainien ? Pour le moment, ce n’est pas d’actualité.