Italie : au moins neuf morts à déplorer dans le nord après des inondations en Émilie-Romagne, le GP d'Imola annulé

Dans la ville voisine de Forli, le corps d’un homme âgé a été retrouvé sur les rives de la rivière Montone. L’homme avait été emporté par l’eau dans sa maison inondée. Sa femme a réussi à monter à temps et a été secourue par les sauveteurs. À Ronta di Cesena, un autre homme a été tué. Son corps a été retrouvé par les pompiers. Sa femme est toujours portée disparue.

Dans la ville de Cesena, des personnes ont dû être secourues sur les toits de leurs maisons car les rues étaient complètement inondées, de même que dans la ville de Faenza, située un peu plus au sud, selon le Corriere di Bologna.

Le long de la côte adriatique, les autorités ont fermé l’accès aux plages en raison des fortes rafales de vent et des hautes vagues. Le service des urgences de l’hôpital de Senigallia, près d’Ancône, la capitale de la région des Marches, a dû être évacué en raison des inondations.

Dans la région d’Émilie-Romagne, il pleut depuis plusieurs jours et cela devrait durer jusqu’à mercredi. Des glissements de terrain se sont produits dans les Apennins en raison de l’écoulement de l’eau. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit.

À Cesena, l’électricité est coupée dans plusieurs zones. De nombreux secouristes sont présents dans la région pour évacuer les gens.

Les écoles des zones touchées restent fermées ce mercredi. Les trains ne circulent pas dans la région pour le moment.

Le Grand-Prix d’Imola annulé

Le Grand Prix d’Emilie-Romagne, 6e manche du championnat de Formule 1 qui devait se tenir de vendredi à dimanche sur le circuit d’Imola, "n’aura pas lieu ce week-end", à cause des inondations ont annoncé mercredi les organisateurs.

"A la suite de discussions entre Formula One, le président de la Fédération internationale de l’automobile, les autorités compétentes, dont les ministres concernés, le président de l’Automobile club italien, le président de la région Emilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise que le Grand Prix n’aura pas lieu à Imola", a annoncé le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué, sans préciser si la course allait être reprogrammée d’ici la fin de saison.