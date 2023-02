Italie : au moins 59 migrants meurent dans un naufrage au large de la Sicile

Au moins 59 migrants ont trouvé la mort dans un naufrage qui s’est produit dimanche à l’aube non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre dans le sud de l’Italie, a indiqué le maire de cette localité.

"Jusqu’à il y a quelques minutes, le nombre de victimes confirmées était de 59", a déclaré Vincenzo Voce à 16h à la chaîne d’information en continu Sky TG-24.

"Des dizaines et des dizaines de morts noyés, dont des enfants, beaucoup de disparus. La Calabre est en deuil pour cette terrible tragédie", a déploré dans un communiqué Roberto Occhiuto, président de la région. Selon les gardes-côtes, l’embarcation transportait environ 120 personnes et s’est brisée sur les rochers à quelques mètres de la côte, les pompiers évoquant "plus de 200 personnes" à bord de l’embarcation.