Italie : après les inondations, la relance de l’agriculture est une priorité majeure pour les agriculteurs mais aussi pour les consommateurs

En Belgique, après les inondations de 2021, il y a eu une prise de conscience des changements climatiques et de la fragilité du territoire. Est-ce que c’est la même chose en Italie ?

Une prise de conscience sur la fragilité du territoire et sur le manque d’action de ces dernières décennies, oui. "Il va falloir mettre sur pied un grand plan national d’intervention", martèle Elly Schlein, la présidente du Parti démocrate. La gauche italienne a pour la première fois, une vraie fibre écologiste. Elle reconnaît que son parti, lorsqu’il était au pouvoir n’a pas fait suffisamment.

94% des communes italiennes sont à risque de coulées de boue en cas d’événements météorologiques extrêmes.

Outre ces dernières semaines, rappelons qu’en novembre dernier, il y a eu 12 morts à Ischia pour une coulée de boue. En septembre 2022, 12 morts dans la région des Marche… Et la liste est longue. Ursula von der Leyen a d’ailleurs rappelé que six milliards du plan de relance européen peuvent être investis dans la prévention de ces catastrophes. Et là, l’Italie pèche clairement pas son inaction.

Quant aux changements climatiques, dans un pays qui souffre autant de la sécheresse et d’évènements violents comme celui-ci, la population est sensible à la question… La politique un peu moins. On sait que le programme du parti de Giorgia Meloni 'Fratelli d’Italia' ne mentionne jamais le problème du climat et le chef de groupe du parti au sénat a encore déclaré hier que le "changement climatique n’est pas un dogme et que toutes les catastrophes ne doivent pas aboutir sur cette question". Difficile donc de penser que la prise de conscience va apporter des changements concrets sur la question.