Italie : après les inondations en Émilie-Romagne, le Piémont en alerte

Le président de la province de Coni, Luca Robaldo, explique que les municipalités de Mondovi, Monasterio di Vasco et Briaglia sont actuellement en alerte orange "en raison du risque d’inondation, mais en réalité toute la province est en alerte. Plus de 30 centres opérationnels ont été activés dans les municipalités."

Le fleuve Pô, qui passe à Turin, est également bien observé ; il pourrait sortir de son lit dans la soirée. Dans la province de Coni, près de 200 mm de précipitations sont déjà tombés, et cela devrait encore s’aggraver dans les prochaines heures.

Le coordinateur de la protection civile de la province de Coni, Roberto Gagna constate qu'"il y a des glissements de terrain dans toute la province, et c’était inévitable après toutes ces pluies. Le problème, c’est que maintenant le sol n’absorbe plus l’eau, et cela peut poser des problèmes."

Ces inondations historiques en Italie ont déjà causé la mort d’au moins 14 personnes. Plus de 36.000 habitants ont dû être évacués. Les dommages se chiffrent en plusieurs milliards d’euros.