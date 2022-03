Italie : après le naufrage, l'inconnue Roberto Mancini

"On va voir..." Roberto Mancini s'est donné quelques jours avant de dire s'il va rester à la barre de l'équipe d'Italie, contrainte de se réinventer de nouveau après le naufrage jeudi contre la Macédoine du nord, la privant de Mondial pour la deuxième fois de suite.

Malgré le soutien de son capitaine Giorgio Chiellini et du président de la Fédération italienne Gabriele Gravina et malgré un contrat confortable jusqu'en 2026, l'homme de la "renaissance" des Azzurri, devenus champions d'Europe l'été dernier après avoir déjà été mis au ban du grand monde en 2018, n'a pas caché que le coup est rude.

"Comme la victoire de juillet a été je pense la plus belle chose que j'ai connue au niveau professionnel, celle-ci est la plus grande désillusion", a-t-il souligné, à chaud, après la défaite surprise contre la Macédoine du nord (1-0) en demi-finale de barrage.

"Quand on perd, on doit subir et rester silencieux... Je me sens responsable, quand on perd c'est toujours l'entraîneur le premier responsable, j'en souffre", a ajouté le technicien de 57 ans, arrivé à la tête de l'Italie il y a quatre ans sur les ruines de la non-qualification pour le Mondial-2018, après une défaite, en barrage déjà, contre la Suède.

Chiellini, pas moins déçu à 37 ans de voir partir en fumée son rêve de jouer une dernière Coupe du monde, a toutefois rappelé à quel point Mancini était "essentiel à cette équipe d'Italie".