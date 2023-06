Italie : après la mort d’un homme mordu, le retour de l’araignée violoniste inquiète

Un homme est mort dans sa chambre d’hôtel le 14 juin à Sabaudia, près de Rome, après avoir été mordu par une araignée violoniste. L’homme, un commerçant grec de 58 ans, s’était plaint la veille d’une démangeaison et d’une gêne. Il aurait ensuite été victime d’un choc anaphylactique, c’est-à-dire une réaction allergique excessive, qui a conduit à son décès.

L’événement a remis sur la table la question de la présence de cette espèce venimeuse, qui mesure entre 6 et 9mm, en Italie. Déjà au mois d’octobre, des médias titraient sur "la peur à Rome", après que plusieurs personnes s’étaient fait mordre en quelques heures dans un quartier de la capitale. Les effets varient en fonction des personnes, mais le venin peut créer de violentes réactions, voire des nécroses car elle s’attaque aux veines et aux artères. En France, plusieurs morsures d’araignées violonistes ont été signalées depuis six ans, particulièrement dans le sud du pays, mais aussi à Nancy (Est), où un homme avait dû subir une greffe.