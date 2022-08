Italia 90 de retour sous le soleil de Belgique au MicroFestival

Actifs depuis 2017, ces quatre copains d’enfance issus respectivement de Captain ACAB, J Dangerous, Les Miserable et Bobby Portrait enchaînent les EP avec la même fureur, la même rage au ventre et la même verve politique et engagée. "Italia 90 III", survenu en 2019, les propulse au même rang que shame, The Murder Capital, Black Country New Road, Fontaines DC (et on en passe, la liste est longue). Coupés dans leur élan par la pandémie et alors qu’on les attendait sur un potentiel premier album, ils sortent en 2021 les singles "Borderline" et "Declare". Maigre mais fougueuse et puissante consolation.

"Ne pas avoir joué pendant deux ans nous a donné l’opportunité de bosser sur de nouveaux morceaux et de se développer par rapport à là où on était avant la pandémie. On est super content que ça ait repris, mais du coup on a plus le temps de bosser sur de nouvelles compos, donc finalement cette pause forcée nous a été bénéfique."