It’s Xmas time avec les Ramones, Chris de Burg, The Killers, Bruce Springsteen et Tom Chaplin

Noël ce n’est pas que la fête de la nativité, c’est surtout, le partage, l’amour, la famille, le bon repas, les petits cadeaux, l’odeur de sapin, le Crazy Horse à minuit quand on était plus petits. Noël ne serait pas noël sans ses chants de noël !

Beaucoup de groupes donnent dans le chant de Noël, les Ramones l’ont fait : “Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)” est un de leurs titres sorti en 1988. 1975, Chris de Burg sort un ovni de Noël, un titre qui raconte une nouvelle version de l’histoire de Jésus en voyageur extraterrestre. A quoi ressemble un Noël de Cowboy ? Mélange d’influence country et musique de Noël par The Killers en 2011 ''The Cowboy’s Christmas Ball'' inspiré d’un poème américain de 1890 signé par William Lawrence Chittenden, les bénéfices de la vente de ce titre sont reversés à l’association Product Red qui lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. En 1975, à l’époque de “Born To Run”, Springsteen enregistre ce classique de Noël sur scène lors d’un concert à Long Island au mois de décembre “Santa Claus is Coming To Town”, classique obligatoire des fêtes de fin d’année radios en Europe et aux Etats-Unis. En 2017, le chanteur de Keane, Tom Chaplin remet Noël au goût du jour et en version " moderne ".