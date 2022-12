It’s Xmas time avec les Beach Boys, Brian Wilson et les Smashing Pumpkins

Noël : fête d’origine romaine célébrée chaque année pour commémorer la naissance de Jésus de Nazareth. La première mention de cette célébration a lieu à Rome en 336. Aujourd’hui, Noël n’est plus nécessairement une fête religieuse, par contre, cela reste un jour férié dans de nombreux pays et permet donc le regroupement familial autour d’un repas festif et tout ça n’aurait pas le même goût sans les chants de noël bien sûr !

Les Beach Boys ont eu un intérêt particulier pour les fêtes de Noël. Tout comme Elvis, les Beach Boys vont sortir leur album de Noël en 1964 ! “The Beach Boys Christmas Album” connaît un grand succès tant commercial que critique. On y retrouve 12 titres, tels que “Frosty The Snowman”, “Little Saint Nick”, “Santa Claus is Coming To Town”. Brian Wilson, tête pensante des Beach Boys est grand amateur des fêtes de fin d’année et de la musique de Noël, en 2005, il sort d’ailleurs l’album “What I Really Want For Christmas”. En 1997, les Smashing Pumpkins proposent un peu de douceur avec "Christmastime" sur une compilation de Noël nommée "A Very Special Christmas 3", bénéfices reversés à l’association qui organise les jeux olympiques spéciaux, en situation de handicap mental.