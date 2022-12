It’s Xmas time avec le Band Aid, Bruce Springsteen, The Eagles, Bon Jovi et Roy Orbison

Noël, on y est presque, alors mettons les petits plats dans les grands voulez-vous ? Grelot, chorale, feu de bois, Sapin, bonnet rouge, cadeaux, le décor est planté. J’allais oublier la dinde, elle est là ? Et puis zut, on s’en fout de la dinde, on s’en fout de tout le reste d’ailleurs, ce qu’on veut c’est la famille, les amis et le rock’n’roll !

“Do They Know It’s Christmas Time” sorti le 3 décembre 84, record du plus grand succès commercial en 45 t de l’histoire britannique, détrôné en 97 par ''Candle In The Wind'' d’Elton John à la mémoire de Lady Di. Coécrit par Bob Geldof – organisateur du Live Aid – et Midge Ure (Ultravox et Visage) “Do They Know It’s Christmas Time” réunit une liste impressionnante de célébrités du rock et de la pop : Paul Young, Boy George, George Michael, Bono, David Bowie, Phil Collins, Paul McCartney… 14 millions de dollars pour venir en aide aux populations victimes de la famine en Afrique. Les Smashing Pumpkins apparaissent sur une compilation de noël en 1997 qui s’intitule ''A very special Christmas 3''. 1987, Jimmy Iovine, producteur et grand businessman de la musique, sort une compilation baptisée "A Very Special Christmas" pour soutenir l’organisation des Jeux Special Olympics qui concernent les personnes en situation de handicap mental. La pochette est un dessin de Keith Haring, on y retrouve des titres de Bruce Springsteen, de U2, d’Eurythmics, de Sting ou encore Bryan Adams. Novembre 1978, les Eagles sortent leur version de “Please Come Home For Christmas”, original sorti en 1960 signé par le bluesman Charles Brown. Bon Jovi fait de même en 1992, un clip mémorable avec Cindy Crawford. En 1963, Roy Orbison sort "Pretty Paper", la légende de la country, Willie Nelson, signe ce morceau.