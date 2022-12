It’s Xmas time avec Elvis Presley, AC/DC et Run DMC

Nous continuons notre balade dans le joyeux petit monde des fêtes de fin d’année. Nos rockeurs aiment, adorent, adulent noël, ils en font même des titres qui parlent de neige, de miracle de noël, de famille, d’amour, de solidarité… Noël, c’est aussi le moment de faire le point sur qui on est sur ce qu’on veut, introspection, voyage dans le passé et projection dans le futur.

Le King : Elvis Presley. En 1957, il sort “Elvis Christmas Album”. Succès, on estime qu’il s’est écoulé à plus de 20 millions de copies à travers le monde, l’album de Noël le plus vendu de tous les temps. Il y a son fameux "comeback" de 1968 une émission télé spéciale Noël avec un Elvis très rock tout de cuir vêtu. Le King interprète ''Blue Christmas'', en 1971, Elvis remet le couvert avec un second album de Noël : “Elvis sings The Wonderful World of Christmas”. AC/DC vous propose une maîtresse pour Noël. Le groupe de hip-hop Run DMC sans Aerosmith, propose leur titre de Noël : “Christmas in Hollis”.