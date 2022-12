It’s Xmas time avec Bob Dylan, John Lennon, The Crystals et Queen

Noël et son petit papa de tous les enfants démunis, devenu père de tous les enfants tout court. Le vieil homme à la longue barbe blanche accompagné de son traîneau volant tiré par des rennes est chargé d’apporter des cadeaux. On lui écrit LA lettre et il passe de maison en maison sa hotte remplie de jouets. Un personnage largement popularisé par Charles Dickens et ses cinq ''Livres de Noël'', dont le premier remonte à 1843. Mais soyons clairs, avant père noël, il y avait saint Nicolas et même Julenisse, un lutin scandinave qui avait la même fonction !

En 2009, Bob Dylan sort "Christmas in the Heart". Détesté par certains, adoré par d’autres, cet album fait couler pas mal d’encre, la recette des ventes a été reversée à des associations luttant contre la faim dans le monde. Ecrit par John Lennon et Yoko Ono dans une chambre d’hôtel de New York, “Happy Xmas (War is Over”) est un incontournable de Noël enregistré le soir du 28 octobre 1971, et se termine le lendemain matin au prestigieux Record Plant de New York avec la chorale d’Harlem composée de jeunes enfants vient sublimer ce message antiguerre. L’un des plus célèbres albums de Noël de l’histoire est sans conteste "A Christmas Gift for You from Phil Spector" sorti le 22 novembre 1963, une production de Spector, l’inventeur du fameux Wall of Sound, avec les Ronettes, les Crystalls ou encore Darlene Love. En 1984, Roger Taylor de Queen écrit "Thank God It’s Christmas" avec l’aide de Brian May, et Freddie Mercury offre une très belle prestation vocale.