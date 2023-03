La revue de presse : des taux d’intérêts doublés, des plans sociaux à prévoir

16.165 : c’est le nombre de prêts hypothécaires octroyés en Belgique au mois de février. Ce chiffre est le plus bas jamais enregistré, en tout cas depuis 2007, année où la Centrale des crédits aux particuliers a commencé à collecter ces données.

Et c’est un chiffre qui émeut l’Echo et De Tijd. Il s’agit d’un signe supplémentaire de ce qu’on avait déjà constaté, à savoir un net refroidissement du marché hypothécaire, rappelle le quotidien économique francophone. L’augmentation des taux hypothécaires en est la première raison, et elle va de pair avec la hausse des taux d’intérêt. En Belgique, ils ont presque doublé par rapport à l’année dernière, souligne l’Echo. Aujourd’hui, pour un prêt à 20 ans, et un apport personnel de 20%, le taux est à 3,6%.

Et ceux qui en contractent optent de plus en plus pour des durées plus longues, pour diminuer les mensualités. Les crédits à 25 ans ou plus sont en augmentation. C’est une tendance qu’on peut observer depuis l’année dernière.