"It’s Play-Offs Time" en NBA : Curry en danger, Embiid en mode tracteur, les stars au tapis

C’était à craindre. Après 82 matches de saison régulière, les organismes sont souvent à la limite de la rupture. Quand l’engagement et l’intensité montent donc encore d’un cran, nombreux sont les corps qui lâchent.

On en a notamment eu une grosse illustration dans la nuit de dimanche à lundi quand les stars sont tombées comme des mouches au fil des matches. C’est d’abord, Anthony Davis qui a inquiété toute la Californie en rentrant aux vestiaires prématurément en 1e mi-temps du Game 1 contre Memphis. "Je ne peux plus bouger mon bras" s’est-il exclamé, au moment de quitter le terrain. Heureusement, frayeur sans conséquences pour le fragile Angelino puisqu’il est revenu au jeu quelques minutes plus tard.

Mais dans le même match, un autre gros moment d’inquiétude. Ja Morant, la superstar des Grizzlies, retombe mal et sa main fait une drôle de rotation. Le marsupilami local sort immédiatement et ne revient plus. Tout le Tennessee retient sa respiration. Les premières analyses sont ambigües : pas de fracture (ouf) mais une grosse incertitude concernant le Game 2.

Plus de casse aussi pour Tyler Herro. Alors qu’il s’arrachait pour récupérer un ballon qui traînait, le feu follet du Heat (20 points de moyenne, 38% à trois points) s’est cassé la main. Il sera absent quatre à six semaines et ne reviendra, au mieux, que pour les finales de Conférence. Gros coup dur pour Miami.

Autre superstar à avoir inquiété la majorité de ses fans, Giannis Antetokounmpo. Lourdement (et mal) retombé sur son dos en début de match face au même Heat, le Grec est directement rentré aux vestiaires… avant de revenir quelques minutes puis de re-disparaître jusqu’à la fin du match. Heureusement pour les Bucks, là aussi plus de peur que de mal puisque Giannis disputera le Game 2. À charge donc pour l’ancien MVP d’effacer le premier revers de son équipe, menée 0-1 par Miami.