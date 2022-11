"It’s a match !" : en Inde, les parents utilisent les applications de rencontre pour marier leurs enfants

Si ces mariages arrangés par les familles ne signifient pas nécessairement des mariages forcés, ces derniers restent fréquents. Même si la situation commence à s’améliorer, l’Inde reste l’un des pays qui compte le plus grand nombre de mariages d’enfants. Aujourd’hui environ une Indienne sur quatre est mariée avant l’âge de 18 ans. Le pourcentage est de 4% chez les garçons.

Ces mariages ont surtout lieu dans des régions rurales du pays où, au-delà des pratiques traditionnelles et patriarcales, ces mariages ont une importance pécuniaire. "Le mariage d’enfants est plus fréquent dans les foyers les plus pauvres, de nombreuses familles mariant leurs filles pour réduire la charge économique qu’elles perçoivent. Les filles sont souvent mariées à un jeune âge car on attend moins de dot pour les jeunes mariées", explique "Girls not bride", une ONG dont la mission est de mettre fin au mariage des enfants dans le monde.

Depuis 1929, le "Child Marriage Restraint Act" interdit pourtant le mariage d’enfants en Inde. Les femmes doivent avoir 18 ans pour se marier, contre 21 ans pour les hommes. En 2006, cette loi a été actualisée : les parents ou les époux plus âgés risquent jusqu’à deux ans de prison pour organiser ou autoriser des mariages qui ne respectent pas la loi.