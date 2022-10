Istanbul trouve sa place sur la carte mondiale de la gastronomie.

Seuls les produits locaux ont droit de cité pour une gastronomie de saison et même de "micro-saison". "On va au marché trois fois par semaine et on choisit nous-mêmes les légumes. En ce moment, on profite des tubercules et des champignons matsutaké, supérieurs à la truffe à mon goût." Il en fait même un "dessert de Schtroumpfs" qui le fait beaucoup rire. Produit à Adana (sud), ce champignon considéré comme "l’or blanc" des forêts de pins japonaises et dont le prix peut atteindre des sommets exhale un parfum de terre épicée, suave et capiteux.

Chez Türk, le menu d’une dizaine de plats change au minimum chaque mois.

Entre la Méditerranée et l’Asie centrale, la mer Egée et les plateaux d’Anatolie, la géographie turque offre un large éventail de produits dont le chef veut tirer parti, quitte à les inscrire à sa carte pour deux ou trois semaines. Ce sera le sort du sorbet de raisins Isabella, "au goût de bubble gum", précise, l’œil gourmand, son second, Ogun Koca, chef déjà capé dédié à l’innovation.

L’équipe, une vingtaine de personnes (et quatre jeunes en formation) veut aussi s’amuser. "J’ai 37 ans et je suis le plus jeune", relève Fatih Tutak, dont la blouse "à la française" (boutonnée sur l’épaule) dissimule à peine la pointe du long couteau tatoué sur son avant-bras gauche.