Issu, lui aussi, de la scène psyché californienne, le trop méconnu front man du groupe El Rayo X : David Lindley

Les cinéphiles se souviennent d’ailleurs du désormais classique ‘’Late For The Sky’’, morceau sur lequel David Lindley va jouer de la guitare et du violon, ce titre sera utilisé par Martin Scorsese pour son film ''Taxi Driver''. Ry Cooder, Warren Zevon ou encore Wally Ingram du groupe Timbuk 3 seront aussi les camarades de jeu de Lindley.

Alors que les années 80 se profilent à l’horizon, David Lindley crée son groupe El Rayo X et publie son premier album chez Elektra Records. Jackson Browne est de la partie, ainsi que Bill Payne (l’un des cofondateurs de Little Feat) et d’autres musiciens comme Ian Wallace de King Crimson ou Bob Glaub, bassiste pour Steve Miller et Journey. Des reprises de standards de la soul, du jazz, du rock, une touche de rythmes reggae et la maestria des musiciens font de ce premier album un véritable feu d’artifice qui tiendra 18 semaines dans le TOP 200 US. La carrière de Lindley et El Rayo X est propulsée vers les sommets.

www.davidlindley.com