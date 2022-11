Issa Doumbia présente sa première BD sur sa propre enfance, "Le petit Issa"

Dans le 8/9, Issa Doumbia nous présente sa bande dessinée : Le petit Issa – La Kiffance, un livre pour les enfants mais aussi les parents.

On l’avait vu à la télé, sur scène et au cinéma, on ne l’attendait pas forcément sur une BD. Dans Le petit Issa, Issa Doumbia parle de son enfance en ne racontant que des anecdotes réelles. C’est la vie quotidienne en plus marrant. "Tous les personnages qui sont dedans sont mes amis ou ma famille", précise-t-il.

La BD a été co-écrite par Jeanne Degois, son amie d’enfance qui lui rappelle des histoires qu’il avait oubliées, et illustrée par Liroy, un dessinateur rencontré via les réseaux sociaux après avoir publié une illustration de lui pendant qu’il tournait une série pour TF1.

"Je pensais que c’était la production qui avait fait faire le dessin, et en fait c’était un gars qui était sur Instagram […] et on s’est mis en connexion."

La kiffance est peut-être le début d’une série, d’où le numéro 1 devant le titre. C’est en tout cas ce qu’espère Issa Doumbia, qui annonce qu’en cas de suite le petit Issa restera toujours petit.

"Tintin, il a toujours eu le même âge, Boule et Bill aussi […], on arrive toujours à garder le même âge. Donc pour moi, le petit Issa restera le petit Issa."