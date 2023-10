"Israël va lancer des opérations majeures à Gaza pour détruire l'appareil militaire du Hamas"

Au lendemain de l’opération de grande envergure menée par le Hamas en Israël, la milice chiite libanaise Hezbollah a également frappé l’État hébreu au départ du Liban ce dimanche 8 octobre. La riposte israélienne se déploie alors que la surprise semble totale. Le pays est en guerre, déclarait samedi le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

La responsabilité du gouvernement israélien est importante et la guerre sera longue mais également meurtrière, selon le journaliste et spécialiste du Proche Orient Charles Enderlin, auteur du récent "Israël, l’agonie d’une démocratie", paru dans la collection Libelle au Seuil.

Meurtrière, cette guerre l’est déjà. Chaque camp compte ses morts et ses blessés. Selon le journal israélien Haaretz, en moins de 48 heures, Israël déplore 600 morts et 2048 blessés. Les Palestiniens déplorent quant à eux 330 morts et 1990 blessés. Et ces pertes humaines ne seront pas les dernières.

Charles Enderlin a répondu à nos questions.