Israël : un mort et sept blessés par balles dans une attaque à Tel-Aviv

Les faits se sont déroulés vers 21H35 (20H35 HB), un conducteur a foncé sur des passants sur une piste cyclable de l’avenue Kaufmann, grande artère du front de mer de Tel-Aviv, avant que sa voiture ne fasse un tonneau. Un policier et des agents municipaux qui se trouvaient à proximité ont abattu le conducteur en réalisant que celui-ci cherchait à se saisir d’une arme, selon la police. Il s’agit d’un homme de 45 ans originaire de Kfar Kassem, ville arabe du centre d’Israël.

Le premier ministre Benjamin Netanyahu "a donné l’ordre à la police israélienne de mobiliser toutes les unités de réserve de la police aux frontières, et à [l’armée] de mobiliser des forces supplémentaires, indique un communiqué de son bureau.

L’attentat est survenu un soir de shabbat et pendant la semaine de la Pâque juive, sur fond d’une recrudescence de violences ces derniers jours au Proche-Orient. Plus tôt vendredi, deux sœurs israélo-britanniques de 16 et 20 ans, originaires de la colonie israélienne d’Efrat, ont été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque palestinienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Les deux attaques de vendredi surviennent après des frappes israéliennes à Gaza et au Liban contre des positions du mouvement islamiste palestinien Hamas, en riposte aux tirs de dizaines de roquettes contre son territoire. Cette poussée de fièvre fait suite à l’irruption brutale des forces israéliennes et aux violences mercredi dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam. Les condamnations internationales se sont multipliées et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a dénoncé un "crime sans précédent" d’Israël, en plein ramadan