Israël - Palestine, une terre deux fois promise : retour sur la génèse du conflit

Au lendemain de la guerre de 1948, la priorité pour le jeune État israélien est d’absorber les centaines de milliers de nouveaux immigrés Juifs. L’intégration de ces arrivants, dont beaucoup de Juifs sépharades, est difficile. Alors que se développe le nationalisme palestinien, la tension entre Israël et le monde arabe ne retombe pas. En 1956 la crise de Suez éclate après l’arrivée au pouvoir de Nasser en Egypte. Sur la scène intérieure, le procès du nazi Eichmann, en 1961, sert de catharsis nationale. Deux ans plus tard, Ben Gourion, dirigeant emblématique d’Israël, se retire du pouvoir. En 1967, c’est la guerre des Six Jours. L’état hébreu l’emporte et étend considérablement son territoire, dont Jérusalem-Est. Israël administre désormais militairement les Territoires occupés. Les expulsions de Palestiniens et la construction de colonies commencent au début des années 1970.

Ne manquez pas Une terre deux fois promise : Israël - Palestine, ce lundi 16 octobre à partir de 20h30 sur La Trois ou dès maintenant sur Auvio.