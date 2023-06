Israël : nouvelles manifestations contre la réforme judiciaire

Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv et dans d'autres villes israéliennes pour la 23e semaine consécutive, contre le projet de réforme controversé du système judiciaire du gouvernement de Benjamin Netanyahu.

La foule s'est rassemblée dans le centre de Tel-Aviv et d'autres manifestations ont eu lieu dans les villes de Haïfa et Rehovot. Un certain nombre de manifestants ont également brandi des pancartes critiquant l'inaction du gouvernement face à une vague de criminalité qui frappe actuellement la minorité arabe du pays.

Depuis le début de l'année, près d'une centaine de personnes ont été tuées dans des violences liées à la criminalité au sein de la minorité arabe israélienne, selon diverses ONG de défense des droits de cette communauté.

Selon le gouvernement, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, la réforme du système judiciaire vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l'exécutif juge politisée, au profit du Parlement. Mais ses détracteurs estiment qu'elle risque d'ouvrir la voie à une dérive illibérale ou autoritaire. Le président de l'Etat d'Israël Isaac Herzog mène des négociations depuis un mois avec des représentants du gouvernement et de l'opposition afin d'arriver à un compromis sur les termes de cette réforme.