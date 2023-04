Israël : nouvelle manifestation à Tel Aviv contre la réforme de la justice du gouvernement Netanyahu

Des dizaines de milliers d’Israéliens sont de nouveau descendus dans les rues de Tel-Aviv samedi soir pour protester contre la réforme de la justice voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahu, considérée anti-démocratique par ses détracteurs.

C’est la 16e semaine consécutive de mobilisation, à Tel-Aviv, et dans d’autres villes du pays, à l’approche d’une semaine qui verra Israël commémorer le jour du Souvenir, pour ses soldats tués et ses victimes du terrorisme, et célébrer son 75e anniversaire. A Tel-Aviv, certains manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Nous défendrons ce pour quoi vous êtes tombés", en référence aux soldats tombés au combat. La manifestation de Tel-Aviv, le plus grand rassemblement dans le pays, a réuni plusieurs dizaines de milliers de participants, selon un journaliste de l’AFP sur place. Des manifestations de moindre importance ont eu lieu dans d’autres villes du pays, notamment à Haïfa. La police ne fournit pas de chiffres officiels sur le nombre de participants aux manifestations. Les manifestations de samedi précèdent une semaine qui verra de grands rassemblements d’opposants et de partisans de la réforme, parallèlement aux commémorations de Iom Hazikaron (jour du souvenir), mardi, suivie des célébrations des 75 ans de sa fondation lors de Iom Haatzmaut (Jour de l’Indépendance), mercredi. Dimanche, une grande manifestation d’opposants à la réforme est prévue à Tel-Aviv lors du discours de M. Netanyahu à l’occasion de l’assemblée générale des Fédérations juives d’Amérique du Nord (Jewish Federations of North America).