Israël : nouveaux accrochages sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est

Des accrochages ont éclaté jeudi entre policiers israéliens et des Palestiniens sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem-Est, où les fidèles juifs ont recommencé à se rendre, ont indiqué des témoins et la police. La police israélienne a indiqué dans un communiqué avoir "repoussé des émeutiers ayant lancé des projectiles dans l’esplanade des Mosquées" et fait état d’au moins un "blessé léger" dans ses rangs.