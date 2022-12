Israël : Netanyahu demande un délai pour la formation de son gouvernement

La semaine dernière, le parti Likoud de M. Netanyahu a signé des accords de coalition avec les trois formations d’extrême droite -Sionisme religieux, Force juive et Noam- ayant fait élire des députés.

Mais pour former son gouvernement, M. Netanyahu devait encore tomber d’accord avec les deux partis ultraorthodoxes Judaïsme unifié de la Torah (UJT, ashkénaze) et Shass (séfarade), ce qu’il a en partie fait.

Le Likoud a annoncé jeudi un accord de principe avec le Shass, en vertu duquel la formation ultraorthodoxe se verrait octroyer cinq portefeuilles ministériels. L’un de ceux-ci concerne le chef du parti, condamné pour fraude : sa nomination requiert le changement de la loi.

Dans les tractations en cours, Netanyahu a été contraint de donner des portefeuilles sensibles à des personnalités controversées, comme Itamar Ben Gvir, à la rhétorique antipalestinienne, et à qui reviendrait le ministère de la Sécurité nationale, et avec Avi Maoz, connu pour ses positions hypernationalistes et anti-LGBTQ.