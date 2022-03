Israël : le Premier ministre Bennett souhaite aux Iraniens, pour leur Nouvel an, un changement de régime

"Norouz signifie littéralement "nouveau jour" et c’est mon plus grand vœu à vous, Iraniens, que vous verrez un nouveau jour, un jour de liberté du cruel régime iranien", a-t-il déclaré dans un message vidéo en anglais diffusé par son bureau.

"Israéliens et Iraniens, nous avons tant en commun : nous sommes deux peuples dynamiques, dotés d’histoires anciennes et de riches cultures et qui aspirent à un meilleur avenir", a ajouté le Premier ministre, hostile à un retour à l’accord sur le programme nucléaire iranien de 2015.