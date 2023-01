Israël : la Cour suprême invalide la nomination d'un ministre de Netanyahu

La Cour suprême, plus haute juridiction israélienne, a invalidé mercredi la nomination, par le chef du gouvernement Benjamin Netanyahu, du ministre de l'Intérieur Arié Dery, qui avait été reconnu coupable de fraude fiscale.

Les députés israéliens avaient voté fin décembre à la va-vite une loi, baptisée "loi Dery" par la presse, autorisant une personne reconnue coupable d'un crime, mais pas condamnée à la prison ferme, à obtenir un portefeuille ministériel. L'objectif était ainsi de permettre à M. Dery d'obtenir un poste de ministre qu'il avait réclamé.

"La Cour suprême a décidé que la nomination du député Arié Dery au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée", a affirmé la cour dans un communiqué. "Le Premier ministre doit le limoger", poursuit-elle, rappelant que M. Dery, chef du parti ultra-orthodoxe Shass, avait annoncé début 2022 qu'il se retirait de la vie politique suite à sa condamnation pour fraude fiscale.

Mais il a été réélu aux législatives de novembre et nommé ministre de l'Intérieur et de la Santé dans le gouvernement mis sur pied fin décembre par Benjamin Netanyahu, avec ses alliés ultra-orthodoxes et d'extrême droite.