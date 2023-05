Israël : l’ambassade européenne annule sa réception du 9 mai à Tel Aviv pour ne pas recevoir un ministre d’extrême droite

C’est un sérieux coup de froid dans les relations entre l’Union européenne et Israël. La délégation européenne a purement et simplement annulé en dernière minute la réception diplomatique prévue en ce jour de la fête de l’Europe. Les Européens ne voulaient pas y recevoir et entendre le représentant envoyé par le gouvernement israélien, le ministre d’extrême droite Itamar Ben Gvir.

"Malheureusement cette année nous avons décidé d’annuler la réception diplomatique car nous ne voulons pas offrir de plateforme à quelqu’un dont les vues sont en contradiction avec les valeurs défendues par l’Union européenne", indique la délégation de l’Union européenne en Israël dans un communiqué.

Itamar Ben Gvir a réagi sèchement, en accusant l’Europe de lui "clouer le bec" alors qu’elle "prétend représenter la démocratie et le multiculturalisme". "L’État d’Israël sera le seul à déterminer qui sont ses représentants", a-t-il ajouté.

Cordon sanitaire diplomatique

L’incident met en lumière l’embarras européen face à l’actuel gouvernement israélien, une coalition qui allie la droite, les partis ultraorthodoxes et l’extrême droite nationaliste. Tacitement, l’Union européenne pratiquait une sorte de cordon sanitaire diplomatique. Elle collaborait avec les ministres jugés fréquentables et ignorait les autres, principalement le ministre des Finances Bezalel Smotrich, du parti sioniste religieux, et le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti Force juive.

Les Européens considèrent que le passé d’Itamar Ben Gvir le disqualifie comme interlocuteur. Il a autrefois multiplié les déclarations à caractère raciste contre les Palestiniens. Il a été inculpé plus de 50 fois pour incitation à la violence et pour des discours haineux. En 2007, il a été également condamné pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme.

Consternation

Lorsque la délégation européenne a appris que le représentant du gouvernement à la réception du 9 mai ne serait pas le ministre des Affaires étrangères, en voyage à l’étranger, mais Itamar Ben Gvir, ce fut la consternation.

L’Union européenne et les représentants plusieurs États membres ont entrepris des démarches pour que le gouvernement israélien modifie le casting. "Bon nombre de ses déclarations et opinions passées contredisent les valeurs défendues par l’Union européenne", a argumenté l’ambassade européenne à propos du ministre Ben Gvir.

Obstination

Mais rien n’y a fait. Le week-end dernier encore, Itamar Ben Gvir assurait qu’il prendrait la parole durant la réception à la représentation européenne. "Israël est une démocratie, on peut y entendre différents points de vue", martelait-il.

Cette obstination a déclenché lundi une réunion de crise de l’ensemble des représentants européens à Tel Aviv. Plusieurs options ont été envisagées, dont celle d’annuler tous les discours.