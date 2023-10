Israël et Palestine : comment sont nés le Hamas et le Hezbollah, et comment ont-ils évolué ?

Mais le tournant se produit à la moitié des années 2000. En 2005, Israël se retire unilatéralement de Gaza, "sans pour autant en donner les clés au Fatah. Les observateurs s’aperçoivent qu’il s’agit d’une stratégie israélienne pour diviser davantage le camp palestinien. L’année suivant, le Hamas remporte les élections s’appuyant sur le fait que le Fatah et l’OLP ne pouvaient pas mettre à leur crédit le retrait israélien", analyse François Dubuisson.

Mais la cohabitation avec le Fatah et l’OLP ne se passe pas bien : en 2007, le Hamas expulse les forces du Fatah pour prendre le contrôle de facto de la bande de Gaza. Israël et l’Egypte imposent un blocus toujours en cours aujourd’hui.

"S’instaure ainsi une fracture intra-palestinienne avec le Hamas qui se maintient dans un Gaza presque mis à l’écart de la planète. Depuis environ quinze ans, le Hamas est alors enfermé avec sa population, ce qui peut expliquer une évolution vers plus de pragmatisme", commente Elena Aoun. En effet, il amende sa charte pour la rendre un peu plus modérée : la principale modification est la reconnaissance de l’État de Palestine dans ses frontières de 1967.

Ces vingt dernières années, le mouvement s’est rapproché de l’Iran, suite à la détérioration des rapports avec l’Arabie saoudite. Dans les faits, cela "explique en grande partie l’émulation du mouvement pour le 'modèle Hezbollah'", analysent Didier Leroy de l’Institut Royal de la Défense et Nelly Atlan, docteure en relations internationales de l’Université de Saint Andrews dans un rapport de 2022. Concrètement, cela correspond à combiner des tactiques militaires et des stratégies de communication, dans l’objectif "d’exercer une pression politique, économique et juridique sur l’adversaire le plus fort."

"Nous sommes ainsi face à une instance où, bien que l’Iran soit chiite révolutionnaire et que le Hamas prône un islamisme sunnite, la cause politique de l’un et de l’autre les rapproche", ajoute Elena Aoun, détaillant que la relation entre l’Iran et le Hamas n’a pas toujours été au beau fixe. "Il s’agit d’un phénomène récent, sans doute à comprendre dans la marginalisation iranienne sur la scène internationale après que Donald Trump a décidé unilatéralement de sortir de l’accord sur le nucléaire iranien."