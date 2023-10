Israël et Gaza de nouveau en guerre après une offensive surprise du Hamas

Elle survient aussi cinquante ans et un jour après le début de la guerre israélo-arabe de 1973 qui avait entraîné la mort de 2600 Israéliens et au moins 9500 morts et disparus côté arabe en trois semaines de combat.

Dans un message audio diffusé par la télévision du Hamas, le commandant de la branche armée de ce mouvement a annoncé avoir déclenché l’opération "déluge d’Al-Aqsa" contre Israël et dit avoir tiré plus de "5000 roquettes".

"Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation (Israël)", a déclaré Mohammad Deif, chef des Brigades Ezzedine al-Qassam, dans ce message.

Les tirs de roquettes ont commencé avant 06h30 (03h30 GMT).

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas était à l’origine d’une "attaque combinée, comprenant des tirs de roquettes et des infiltrations de terroristes en territoire israélien depuis la bande de Gaza".

"Nos forces combattent désormais sur le terrain" et la mobilisation de milliers de réservistes a été approuvée, a déclaré le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne.

Interrogés par des médias israéliens, des habitants de zones proches de la bande de Gaza demandent une protection renforcée de l’armée.