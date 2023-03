Israël : des milliers de manifestants en soutien à la réforme de la justice et à Benjamin Netanyahu

Ce dernier a annoncé lundi une "pause" dans l’examen de cette réforme au Parlement après presque trois mois de manifestations d’une ampleur rare contre le projet, un début de grève générale et des dissensions au sein de la majorité.

Le peuple exige une réforme judiciaire

"On est en démocratie, on a gagné et ce n’est pas normal qu’on ne nous laisse pas gouverner comme la majorité le veut", a affirmé Meirav Reuven, économiste de 52 ans venue d’Ashdod (sud) pour "soutenir" Benjamin Netanyahu et Yariv Levin, son ministre de la Justice et grand artisan de la réforme.

Pour le gouvernement et ses soutiens, la réforme vise à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême, que l’exécutif juge politisée, au profit du Parlement et du pouvoir exécutif.

Ses détracteurs estiment au contraire que la réforme risque d’entraîner une dérive autoritaire mettant en péril la démocratie israélienne.

"Je ne suis pas d’accord [avec ceux qui disent que la réforme est une menace pour la démocratie], je pense que la démocratie c’est la volonté du peuple, c’est ce que le peuple veut. Ce n’est pas normal qu’une minorité à la Cour suprême détermine la politique du pays, cela ne doit pas être comme ça", a déclaré drapeau israélien en main Yahel, employé dans le secteur du tourisme de 28 ans venu d’Acre (nord).