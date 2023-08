Israël : des milliers de manifestants à Tel-Aviv contre la réforme de la justice

Plusieurs milliers de manifestants agitant le drapeau israélien se sont une nouvelle fois rassemblés mercredi à Tel-Aviv, pour protester contre le vote par le Parlement d'une partie de la réforme du système judiciaire portée par le gouvernement de droite.

"Vous avez ruiné le pays et nous allons le réparer", "Démocratie, démocratie", criaient les manifestants, rassemblés dans cette ville qui est devenue depuis janvier le centre du mouvement de contestation contre le projet de réforme.

Porté par la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui comprend des partis d'extrême droite et juifs ultra-orthodoxes, le projet divise profondément le pays et a déclenché le plus vaste mouvement de contestation de l'histoire d'Israël.