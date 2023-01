Israël confisque des fonds palestiniens "en réponse à une guerre juridique et politique"

Israël a décidé d'utiliser l'argent des fonds palestiniens pour indemniser les victimes israéliennes du terrorisme et a mis temporairement à l'arrêt un certain nombre de projets de construction palestiniens. L'Etat hébreu est en colère contre la décision des Nations Unies de demander l'avis de la Cour pénale internationale (CPI) sur l'occupation israélienne des territoires palestiniens.

Un porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que cette mesure répondait à "la décision de l'Autorité palestinienne de mener une guerre politique et juridique contre Israël".

La semaine dernière, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution demandant à la CPI d'examiner la situation d'occupation israélienne des territoires palestiniens. Le tribunal doit donner son avis sur les conséquences juridiques de "l'occupation, la colonisation et l'annexion" des territoires palestiniens, ainsi que sur "les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, ainsi que sur la législation et les mesures discriminatoires connexes".

Israël occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est - des zones que les Palestiniens revendiquent pour la création de leur État - depuis 1967. Il s'est retiré de Gaza en 2005, mais contrôle ses frontières avec l'enclave égyptienne voisine.