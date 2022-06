Israël augmente le nombre de permis d'entrée pour les Palestiniens de Gaza

L'Etat hébreu impose un strict blocus à l'enclave palestinienne de Gaza depuis 2007, date à laquelle le mouvement islamiste armé Hamas y a pris le pouvoir.

Hormis le point de passage de Rafah, entre le sud de la bande de Gaza et l'Egypte, Israël contrôle toutes les entrées et sorties de l'enclave, aussi bien celles des marchandises que des personnes.

La construction et l'agriculture

En Israël, la plupart des travailleurs venant de Gaza sont employés dans la construction et l'agriculture, où ils perçoivent des salaires beaucoup plus élevés que dans l'enclave palestinienne de 2,3 millions d'habitants minée par les guerres, avec un taux de pauvreté avoisinant les 60% et un chômage endémique oscillant autour de 50%.