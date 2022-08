Israël annonce la reprise totale des relations diplomatiques avec la Turquie

Israël a annoncé mercredi le rétablissement total des relations diplomatiques avec la Turquie et le retour des ambassadeurs dans les deux pays.

"Il a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays", a indiqué le Premier ministre israélien Yaïr Lapid dans un communiqué.

"Le rétablissement des relations avec la Turquie est un atout important pour la stabilité régionale et une nouvelle économique très importante pour les citoyens d'Israël".