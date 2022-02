Israël active son système anti-aérien face à un nouveau drone provenant du Liban

Jeudi, l'armée israélienne avait rapporté avoir abattu un drone du Hezbollah ayant pénétré dans l'espace aérien de l'Etat hébreu en provenance du Liban, deux pays techniquement en état de guerre avec une frontière fortement gardée.

En janvier, des sources sécuritaires israéliennes avaient déclaré à l'AFP que la capture récente d'un drone du Hezbollah par Israël avait permis à l'armée d'accéder pour la première fois à des données montrant la manière dont le mouvement libanais pro-Iran (ennemi juré d'Israël) opérait ces engins volants.

nous possédons la capacité de transformer nos missiles en missiles de précision

Mercredi, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait affirmé dans un discours télévisé que son mouvement avait "commencé à fabriquer des drones depuis longtemps (...), l'ennemi israélien voulant l'empêcher d'acheminer des drones depuis l'Iran (...)".

"Ce n'est pas un secret pour les Israéliens (...), nous possédons la capacité de transformer nos missiles en missiles de précision", a-t-il aussi averti.

En 2006, la dernière grande confrontation entre Israël et le Hezbollah avait fait en 33 jours plus de 1.200 morts côté libanais, en majorité des civils, et 160 côté israélien, en majorité des militaires.