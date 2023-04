Israël a 75 ans : les voeux d'Ursula von der Leyen à l'Etat hébreu choquent les Palestiniens

Voici ce que déclare la présidente de la Commission : "Il y a 75 ans, un rêve s’est réalisé et le jour de la création de l’Etat d’Israël est arrivé . Après la plus grande tragédie de l’histoire, les Juifs ont enfin trouvé leur foyer sur la terre promise. Aujourd’hui nous fêtons les 75 ans de la démocratie la plus vivante du Proche-Orient. Vous avez fait fleurir le désert, littéralement, comme j’ai pu le voir de mes propres yeux lors de mes visites dans le Néguev, l’année dernière".

Pour l'Autorité palestinienne, "c'est un discours rempli de clichés éculés et racistes. Cet anniversaire marque 75 années de projet colonial, de dépossession et de déplacement des populations palestiniennes". L'intervention de la présidente de la Commission est qualifié de "discours de propagande qui déshumanise et efface le peuple palestinien". L'Autorité de Mahmoud Abbas estime qu' "Ursula von der Leyen doit des excuses aux Palestiniens".