Isoler, oui, mais à quel prix ? Entre hausse des matériaux et casse-tête des primes, le calvaire des Wallons face au reste du pays

Plusieurs systèmes coexistaient jusqu’ici : les primes dites Fluvius, d’économie d’énergie (toit, mur, sol, fenêtres, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur et chaudière avec pompe à chaleur) et la prime de rénovation de Wonen-Vlaanderen (dédiée aux travaux de rénovation des éléments structurels de l’habitation, le toit, les menuiseries extérieures et les installations techniques). A partir du 1er octobre, elles sont fusionnées en une seule prime qui peut être demandée via un guichet numérique. Objectif déclaré : faciliter les démarches et l’octroi de ces primes. Un simulateur vous calcule même les primes en fonction de vos données.

Toute personne qui investit dans une maison existante, un appartement, un immeuble à appartements ou un bâtiment non résidentiel (par exemple un bâtiment commercial ou un immeuble de bureaux), pourra désormais demander une aide financière pour des investissements dans l’efficacité énergétique (tels que l’isolation du toit, l’isolation des murs, etc. ) en fonction de la cible à laquelle il appartient (isolation des sols, vitrages performants, chauffe-eau solaire, pompe à chaleur, chaudière pompe à chaleur et chaudière gaz à condensation) et des investissements dans la qualité de l’habitat (électricité et sanitaire, aménagement intérieur rénovation, fenêtres et portes).

Gros avantage, vous pouvez demander la prime pour une maison ou un appartement ou un bâtiment non résidentiel que vous n’occupez pas vous-même, mais dans lequel vous investissez, même si vous n’êtes pas le propriétaire de ce bâtiment. Les personnes morales, y compris les associations de copropriétaires, peuvent donc également demander la prime.

La condition : que vos travaux améliorent la performance énergétique du bâtiment.