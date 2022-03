Isolement, fin de vie, pandémie : ce que Marie-Louise veut nous dire (VIDÉO)

Entretien avec Marie-Louise De Leneer. Elle vit à la Résidence d'Arenberg à Rebecq – la maison de repos dépendant du CPAS -, où elle coule des jours paisibles. Cette vieille dame a une conscience aiguë de son grand âge et du temps qui passe. Et même si elle se plaît dans la maison de repos, elle ne peut s'empêcher de lancer : "Je sais que c'est un mouroir. Dites tout ce que vous voulez mais c'est un mouroir. On vient ici pour mourir."