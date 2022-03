Isolement, fin de vie, coronavirus : ce que les vieux ont à nous dire

"Je suis tout à fait autonome. Je suis ici comme chez moi et je fais ce que je veux", commence Jeanine. "Je reçois qui je veux et je trouve que c’est magnifique. Je ne suis jamais seule et c’est ce que je voulais parce qu’à mon âge, c’est triste. Mais j’ai souvent la visite de mes petits-enfants. Je me suis fait des amis aussi".

Bien sûr, la pandémie a chamboulé tout ça. Jeanine Kasza rêvait d’indépendance et le Covid-19 l’a isolée. "Il y avait une certaine réserve. On disait : attention n’embrasse pas les enfants, ne fais pas ceci ou cela". C’est là que la vieille dame alerte nous confie qu’elle n’a plus embrassé son fils depuis trois ans et enchaîne : "Un jour, je vais sauter sur lui, le prendre par le cou et lui donner un petit bisou ! ". Elle a conscience d’être vaccinée et d’être davantage protégée mais ajoute "Je reste prudente et je respecte les autres et surtout ma famille".