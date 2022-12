Isolation : toutes les toitures du Brabant wallon passées au crible

C’est l’in BW - l’intercommunale du Brabant wallon - qui coordonne cette action : la première à l’échelle provinciale dans notre pays. La quasi-totalité des territoires flamand et bruxellois ont déjà fait l’objet d’une telle thermographie aérienne. En Wallonie, il s’agissait jusqu’ici d’initiatives isolées. La démarche de l’in BW – largement subventionnée par la Région wallonne et dans une moindre mesure par la province du Brabant wallon – est donc originale et permet de solides économies d’échelle. Les communes débourseront au maximum 3500 euros pour l’obtention des données les concernant. Notons qu’Hélécine et Rebecq, non encore inscrites dans le plan POLLEC (Politique Locale Energie Climat), n’auront pas accès à leurs données directement. Elles seront toutefois bien collectées en vue d’une utilisation ultérieure.

Les images font partie des données à caractère privé. L’in BW assure que leur utilisation répond à tous les critères visés par le RGPD, le règlement général sur la protection des données.

Cette cartographie thermique s’inscrit pleinement dans le plan stratégique 2023-2025 de l’intercommunale du Brabant wallon, lequel consacre le développement durable d’une part, et l’intercommunalité du territoire d’autre part. C’est ce qu’ont expliqué Mrs Christophe Dister, Président d’in BW, et Laurent Dauge, Directeur général.